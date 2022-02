Immersion dans Premiers Plans et Penser local aux Bois d’Anjou

Dans Le Sous-Marin ce soir, écoutez une interview du réalisateur, enregistrée au festivalIl y présentait son court-métrage: l’histoire d’un petit-fils qui revient au village de ses ancêtres pour les fêtes de fin d’année, et de son grand-père qui revient du monde des morts pour dire au revoir à son petit fils une dernière fois.

Un reportage de notre programme commun avec la FRAP sur uneportée par des habitants, des producteurs et des artisans de la commune des Bois d’Anjou pour valoriser leset leurs producteurs.a rencontréprésident de l’association.

On vous propose aussi une rediffusion d’une interview de Myriame Albert et Saousan Moufa, respectivement animatrice et participante à l’atelier de conversation en français pour non-francophones

Moulin à paroles dans le quartier de la Roseraie à Angers.