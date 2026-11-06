Passion Kick #34 : Zoom sur le label Nova Collective

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Aujourd’hui, je vous emmène aux Pays-Bas, et plus précisément du côté d’Alkmaar, pour découvrir : Nova Collective.

Lancé en 2020 par deux passionnés de musique techno, Michel Ranzijn et Bas Goossen, Nova Collective est né d’une envie commune : construire un projet autour de la techno, accompagner de nouveaux producteurs et développer une véritable communauté musicale. D’un côté, on retrouve Michel Ranzijn, qui évolue également sous le nom de 2088. C’est lui qui s’occupe principalement de la direction artistique. De l’autre, Bas Goossen, producteur de musique électronique connu sous le nom de STVCKS, apporte son expérience de la production, du fonctionnement des labels et de la distribution musicale, il a beaucoup travaillé en major par le passé.

On retrouve notamment des artistes comme Domek, Basilone, Eric James, Kai State, Gizmo & Mac ou encore SOLANCE qui vient de sortir des titres avec ARGY.

Je vous ai préparé comme d’hab ma sélection de titres du label. C’est parti pour 1h de set!

David // VAPA