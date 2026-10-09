Publié le par VAPA

Passion Kick #33 : Zoom sur le label belonging

Playlist :

Underdog > Yubik /

Twilight > Carl Bee /

OOMM > Losless /

Break > Alphadog /

Galaxy > Momery /

Inside My Mind > Miko Franconi, Franco Ba, Juan Hansen /

That Sound > Rafael Cerato, Aladag /

Enemies > Sian, Matt /

Slave to the Hype > Innellea /

Lost Icons > Losless /

Bounce Music > Innellea /

Activator > SCRIPT /

Alpha > Amour Propre /

Prnstar > Yubik /

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