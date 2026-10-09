Passion Kick #33 : Zoom sur le label belonging

Hello l’équipe,

Après quelques semaines de pause, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Passion Kick sur Radio Campus Angers. L’émission est de retour et pour cette 33e émission, on va s’intéresser au label belonging.

Un label lancé autour d’Innellea, et qui depuis quelques années construit son identité entre melodic techno, indie dance avec une touche de acid techno.

Pendant une heure, on va parcourir quelques-unes des sorties qui ont marqué belonging depuis son lancement en 2025. Et on va aussi revenir sur un moment assez particulier de l’histoire récente d’Innellea : Slave to the Hype.

Bienvenue dans Passion Kick !