NOW LABEL
Publié le par VAPA

Passion Kick #32 : Zoom sur le label NOW

Bonsoir tout le monde,
On part à la découverte du label NOW, lancé en 2024 par le producteur allemand TH;EN, originaire de Mainz (Mayence). Une vraie référence en techno mélodique, avec des artistes comme Jast, David Lindmer, Moonphazes, Arude ou encore Andrewboy.
Installez-vous bien… c’est parti pour une heure en club, avec ma sélection du label NOW !
A très vite,
David // VAPA

Playlist :

532 > Jast /

Quiero Más > Arude, Mila Journée /

In The Zone > David Lindmer /

Consequences > Khainz, Binaryh /

Suspension > JULES (ofc), 11:11 /

I Have No Answer > Sincz /

Push It > TH;EN /

365 (Skuro & Guzy Remix) > TH;EN /

Reaady > Abstraal, Duvas /

Sanctum > Moonphazes, RYCH DSYGNR /

Charge > TNY /

The Ringmaster > Andrewboy, Greg Gere /

Money Talk > Stylo, L'CORE, BARDUCK /

Never Enough > David Lindmer, Alphadog /

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