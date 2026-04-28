Passion Kick #32 : Zoom sur le label NOW

On part à la découverte du label NOW, lancé en 2024 par le producteur allemand TH;EN, originaire de Mainz (Mayence). Une vraie référence en techno mélodique, avec des artistes comme Jast, David Lindmer, Moonphazes, Arude ou encore Andrewboy.
Installez-vous bien… c’est parti pour une heure en club, avec ma sélection du label NOW !
A très vite,
David // VAPA
Playlist :
532 > Jast /
Quiero Más > Arude, Mila Journée /
In The Zone > David Lindmer /
Consequences > Khainz, Binaryh /
Suspension > JULES (ofc), 11:11 /
I Have No Answer > Sincz /
Push It > TH;EN /
365 (Skuro & Guzy Remix) > TH;EN /
Reaady > Abstraal, Duvas /
Sanctum > Moonphazes, RYCH DSYGNR /
Charge > TNY /
The Ringmaster > Andrewboy, Greg Gere /
Money Talk > Stylo, L'CORE, BARDUCK /
Never Enough > David Lindmer, Alphadog /
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