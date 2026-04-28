Passion Kick #32 : Zoom sur le label NOW

Bonsoir tout le monde,

On part à la découverte du label NOW, lancé en 2024 par le producteur allemand TH;EN, originaire de Mainz (Mayence). Une vraie référence en techno mélodique, avec des artistes comme Jast, David Lindmer, Moonphazes, Arude ou encore Andrewboy.

Installez-vous bien… c’est parti pour une heure en club, avec ma sélection du label NOW !

A très vite,

David // VAPA