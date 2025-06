Passion Kick #26 par VAPA – Zoom sur le label Hilomatik

Hello,

Ce mois-ci, je vous ai préparé une sélection de titres de Hilomatik, un label fondé par le DJ et producteur néerlandais Oliver Heldens, aujourd’hui reconnu comme l’une des figures de proue de la techno peak time. À travers ce label, Heldens explore des sonorités plus sombres, bien éloignées de ses succès grand public.

Son objectif principal avec Hilomatik ? Rapprocher l’univers de la melodic techno de celui d’une techno peak time : une musique intense, mais toujours portée par des éléments mélodiques et un vrai sens du groove.

Au catalogue, on retrouve des artistes comme KAS:ST, Space 92, Belocca, Eli Brown, NoNameLeft ou encore Zonderling.

C’est parti pour 1h de son !

La playlist des sons sur Spotify ici.

David // VAPA