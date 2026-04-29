15-Cocotte FM-DJ Haméaris

Cocottes FM, l’émission 100% féminine de Radio Campus Angers portée par Diaprées, revient avec un épisode qui sent bon les clubs britaniques. Cette fois, on reçoit Romane, alias DJ Haméaris, une jeune artiste qui façonne son identité entre Tech house, UK Garage et explorations sonores d’outre-Manche

Dans cet épisode, on traverse son univers : ses débuts, derrière les platines, ses inspirations, ses influences musicales, et pourquoi pas ses rêves. Une rencontre où l’on découvre les fondations d’une artiste en construction déterminée et curieuse.

Au fil de l’émission, on se laisse embarquer par le focus UK Garage on traverse les ondes avec la voix de Charlène dans Electro sans frontières, on jette un œil aux nuits très chargées à venir dans l’agenda, et on termine par un set d’une heure signé DJ Haméaris, enregistré en direct dans le studio.

Un épisode vibrant, nerveux, et tourné vers l’avenir. Bon voyage !!!!!