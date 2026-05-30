15 – Anomalou

Cocottes FM est une émission musicale 100% féminine, consacrée aux femmes dans les musiques électroniques, tous les troisièmes vendredi de chaque mois.

Cocottes FM c’est aussi la voix de l’association féminine Diaprées, qui s’active à diffuser la culture de la musique électronique. Et comme l’adjectif « diaprées » renvoie aux couleurs chatoyantes, changeantes, l’asso est composée de DJ, de musiciennes et de nanas motivées qui aiment aussi danser !

Pour cette émission, nous recevons Anomalou. Fruit d’une initiation au DJing, en mixité choisie, Anomalou se découvre au fil des sets, alternant entre les genres. Chaque set est pour elle un acte militant, participant à une scène plus inclusive et encourageant les anomalies. Nous vous proposerons la célèbre chronique Electro-sans frontière et vous retrouverez le mix endiablé techno, acid, trance de notre invitée pour la deuxième partie de l’émission ! Bon voyage et bonne écoute !