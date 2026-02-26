13-Blondi del jesus

Cocotte FM, l’émission 100% féminine de Radio Campus Angers portée par Diaprées, revient avec un épisode qui sent bon les platines et la nuit angevine. Cette fois, on reçoit Aliénor Ouvrard, alias Blondi Del Jesus, DJ et artiste-designeuse qui mélange les sons comme les couleurs : avec instinct, audace et élégance.

Dans cet épisode, on traverse son univers : ses débuts, ses inspirations, ses influences musicales son paysage graphiques, et cette façon bien à elle de faire dialoguer dark disco et tribal house. Une rencontre où l’on soulève un coin du mystere Blondi Del Jesus juste assez pour donner envie d’y retourner….

Au fil de l’émission, on se laisse embarquer par la voix de Charlène dans Electro sans frontières, on jette un œil aux nuits à venir dans l’agenda, et on termine par un set d’une heure signé Blondi Del Jesus, enregistré en direct dans le studio.

Un épisode vibrant, généreux, et hypnotique. Bon voyage !!!!!