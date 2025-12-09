10-Baarbara Spark

Cocottes FM est une émission musicale 100% féminine, consacrée aux femmes dans les musiques électroniques, tous les troisièmes vendredi de chaque mois.

Cocottes FM c’est aussi la voix de l’association féminine Diaprées, qui s’active à diffuser la culture de la musique électronique. Et comme l’adjectif « diaprées » renvoie aux couleurs chatoyantes, changeantes, l’asso est composée de DJ, de musiciennes et de nanas motivées qui aiment aussi danser !

Pour cette émission nous recevons Baarbara Spark. Entre passion et pulsations vous plongerez dans son parcours hors norme, sans oublier son groove tech-house qui fera vibrer irrésistiblement les ondes de radio campus Angers en seconde partie d’émission ! Nous vous proposerons comme toujours nos coups de coeur et la désormais célèbre chronique Electro-sans frontière ! Bon voyage et bonne écoute !