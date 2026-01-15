11-Elodie d’Angers

Cocottes FM est une émission musicale 100% féminine, consacrée aux femmes dans les musiques électroniques, tous les troisièmes vendredi de chaque mois.

Cocottes FM c’est aussi la voix de l’association féminine Diaprées, qui s’active à diffuser la culture de la musique électronique. Et comme l’adjectif « diaprées » renvoie aux couleurs chatoyantes, changeantes, l’asso est composée de DJ, de musiciennes et de nanas motivées qui aiment aussi danser !

Pour cette émission, nous avons le plaisir d’accueillir Élodie d’Angers, ancienne danseuse de tango qui a troqué les talons pour les platines, sans jamais quitter la passion du abrazo. Aujourd’hui, elle musicalise des événements de tango avec une signature bien à elle : un nuevo tango vibrant, contemporain, où se mêlent tradition, audace et pulsations électro‑latines.

Vous plongerez dans son parcours, de la piste de danse aux platines, et dans cette manière unique qu’elle a de faire respirer la milonga autrement, en ouvrant les horizons tout en respectant l’âme du tango.

En seconde partie d’émission, elle nous offrira un voyage sonore tout en contrastes, où les corps se souviennent et les oreilles s’éveillent, directement sur les ondes de Radio Campus Angers.

Comme toujours, vous retrouverez nos coups de cœur, ainsi que la désormais incontournable chronique Electro‑sans frontière.

Installez‑vous, laissez‑vous porter… Bon voyage,