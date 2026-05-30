16 – Lizzy Deezy

Cocottes FM est une émission musicale 100% féminine, consacrée aux femmes dans les musiques électroniques, tous les troisièmes vendredi de chaque mois.

Cocottes FM c’est aussi la voix de l’association féminine Diaprées, qui s’active à diffuser la culture de la musique électronique. Et comme l’adjectif « diaprées » renvoie aux couleurs chatoyantes, changeantes, l’asso est composée de DJ, de musiciennes et de nanas motivées qui aiment aussi danser !

On revient avec un épisode tout en strass et en glam. Cette fois, on reçoit Lizzy Deezy, musicienne électro et artiste trans. Elle compose et joue au synthé modulaire de la tech mélodique minimaliste, de l’acid et de l’électro punk. Elle est aussi visual artist pour les soirées techno.

Dans cette émission, on traverse son univers : ses débuts, ses inspirations, ses influences musicales, et ses expériences drag queen.

Au fil des conversations, on se laisse embarquer par la voix de Charlène dans Electro sans frontières, on jette un œil aux nuits à venir dans l’agenda, et on termine par un live d’une heure signé Lizzy Deezy, enregistré en direct dans le studio.

Un épisode vibrant, généreux, et hypnotique. Bon voyage !!!!!