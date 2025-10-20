9-Sequin Des Bois

Cocottes FM est une émission musicale 100% féminine, consacrée aux femmes dans les musiques électroniques, tous les troisièmes vendredi de chaque mois.

Cocottes FM c’est aussi la voix de l’association féminine Diaprées, qui s’active à diffuser la culture de la musique électronique. Et comme l’adjectif « diaprées » renvoie aux couleurs chatoyantes, changeantes, l’asso est composée de DJ, de musiciennes et de nanas motivées qui aiment aussi danser !

Pour cette émission de rentrée, nous recevons Sequin des Bois, reine de la selecta 100% meufs. Un set plein de paillettes et de punch ! Nous vous avons également concocté nos coups de coeur de l’été pour faire monter la chaleur et bonne écoute !