Passion Kick #25 par VAPA – DJ set au Jokers Pub (Radio Campus Angers Club)

Inside My Brain > VAPA /

Grindhouse > VNSSA /

Environ > Kölsch /

Potion (Unreleased) > VAPA, Makoto San /

Wormhole > Einmusik /

Biosphere > Miss Monique /

Mirage (VAPA Rework) > Belocca /

Where I'm From > Cassian, SCRIPT, Belladonna (ofc) /

Famax (Goom Gum Remix) > Raffa Guido /

Now You Know > Ugo Bianchi, Harry Kaze /

Shapeshifter > Massano /

Eponym > VAPA /

Shi Fu Mi > VAPA /

Pull Out > ARTBAT, KAS:ST, Losless /

Echoes of the Algorithm > David Lindmer /

End Of Time > NoNameLeft /

Pura Vida > HI-LO /