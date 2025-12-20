Le Musée des Oubliés-20-12-2025

Dernière ouverture de l’année 2025. Que le temps passe vite. Aujourd’hui comme chaque année je vous présente une heure de X-Mas songs. Non pas Mariah Carey, Wham! ou Band Aid, mais des chansons moins connues
Merry Christmas and speak to you in 2026
Playlist :
Christmas Time > 2 brothers On The 4th Floor feat Des'Ray & D-Rock /
This Christmas (I Need You By My Side) > Georgina /
Some Day At Christmas > Stevie Wonder /
Driving Home For Christmas > Chris Rea /
Please Come Home For Christmas > Eagles /
I Want To Come Home For Christmas > Marvin Gaye /
It's Christmas > Antonio Huggy Bear Fargas /
Christmas Is Here > Bearforce 1 /
Shake Up Christmas > Train /
A Christmas Song > Shawn Philips /
Lonelly Without You (This Christmas) > Mick Jagger & Joss Stone /
Happy X-Mas > John, Yoko, The Plastic Ono Band & The Harlem Community Choir /
Christmas Light > Coldplay /
Merry X-Mas Everybody > Slade /
Christmas In Jamaica > Tony Braxton feat. Shaggy /
Under The Tree (From That Christmas) > Ed Sheeran /
Black Christmas > Emotions /
