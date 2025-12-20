Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés-20-12-2025

Dernière ouverture de l’année 2025. Que le temps passe vite. Aujourd’hui comme chaque année je vous présente une heure de X-Mas songs. Non pas Mariah Carey, Wham! ou Band Aid, mais des chansons moins connues

 

Merry Christmas and speak to you in 2026

Playlist :

Christmas Time > 2 brothers On The 4th Floor feat Des'Ray & D-Rock /

This Christmas (I Need You By My Side) > Georgina /

Some Day At Christmas > Stevie Wonder /

Driving Home For Christmas > Chris Rea /

Please Come Home For Christmas > Eagles /

I Want To Come Home For Christmas > Marvin Gaye /

It's Christmas > Antonio Huggy Bear Fargas /

Christmas Is Here > Bearforce 1 /

Shake Up Christmas > Train /

A Christmas Song > Shawn Philips /

Lonelly Without You (This Christmas) > Mick Jagger & Joss Stone /

Happy X-Mas > John, Yoko, The Plastic Ono Band & The Harlem Community Choir /

Christmas Light > Coldplay /

Merry X-Mas Everybody > Slade /

Christmas In Jamaica > Tony Braxton feat. Shaggy /

Under The Tree (From That Christmas) > Ed Sheeran /

Black Christmas > Emotions /

