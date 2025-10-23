Publié le par Coinx

#169 Special Us3

Pour cette session de Coinxomatik les productions du groupe Us3 qui vienne de sortir un nouvel album (aprés 12 ans de pause) « Soundtrack » et les side project du collectif (ed/ge ,…) seront le fil rouge du mix.

Amateur de Jazz??? Je vous recommande l’émission Jazzitude c’est par ici : https://www.radiocampusangers.com/category/emission/musique/jazzitude/ 

Playlist :

Cosmic Dance > Us3 /

Yoyogi Park > ed/ge /

Swagger > Goeffrey Wilkinson /

Resist The Rat Race > Us3 /

Skin On Skin > Us3 /

Long Ride Home > Us3 /

Hymn for Her > Us3 /

Black Magic > Voodoo Funk Project /

King Don > ed/ge /

Clouds > Goeffrey Wilkinson /

Dance of The Five Fevers > Us3 /

Frustration > Us3 /

Memento > Voodoo Funk Project /

Footsteps In The Dark > Us3 /

Narco > Us3 /

A New Beginning > Us3 /

You Can't Stop Me > Us3 /

Capetown > ed/ge /

One Night Stand > Us3 /

What Have We Done? > Us3 /

