169 Special Us3

Pour cette session de
Coinxomatik les productions du groupe Us3 qui vienne de sortir un nouvel album (aprés 12 ans de pause) « Soundtrack » et les side project du collectif (ed/ge ,…) seront le fil rouge du mix.
Amateur de Jazz??? Je vous recommande l’émission Jazzitude c’est par ici :
https://www.radiocampusangers.com/category/emission/musique/jazzitude/
Photo de la prestation de funambule
Nathan Paulin de le cadre du Festival des Traver’cé Musicales 2025.
Playlist :
Cosmic Dance > Us3 /
Yoyogi Park > ed/ge /
Swagger > Goeffrey Wilkinson /
Resist The Rat Race > Us3 /
Skin On Skin > Us3 /
Long Ride Home > Us3 /
Hymn for Her > Us3 /
Black Magic > Voodoo Funk Project /
King Don > ed/ge /
Clouds > Goeffrey Wilkinson /
Dance of The Five Fevers > Us3 /
Frustration > Us3 /
Memento > Voodoo Funk Project /
Footsteps In The Dark > Us3 /
Narco > Us3 /
A New Beginning > Us3 /
You Can't Stop Me > Us3 /
Capetown > ed/ge /
One Night Stand > Us3 /
What Have We Done? > Us3 /