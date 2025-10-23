169 Special Us3

Pour cette session de Coinxomatik les productions du groupe Us3 qui vienne de sortir un nouvel album (aprés 12 ans de pause) « Soundtrack » et les side project du collectif (ed/ge ,…) seront le fil rouge du mix.

Amateur de Jazz??? Je vous recommande l’émission Jazzitude c’est par ici : https://www.radiocampusangers.com/category/emission/musique/jazzitude/

Photo de la prestation de funambule Nathan Paulin de le cadre du Festival des Traver’cé Musicales 2025.