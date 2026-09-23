17-Cocottes F.M-DJ HNO3

Cocottes FM, l’émission 100% féminine dédiée aux musiques électroniques et portée par le collectif Diaprées, clôture sa saison avec une émission spéciale sous le signe de l’acid, de l’énergie brute et de l’esthétique industrielle.

Pour cette dernière de l’année, nous recevons HNO₃, DJ et productrice active entre Angers, Paris et Berlin. Issue du métal et du punk hardcore, elle développe une techno industrielle sombre, abrasive et frontale, entre doomcore, EBM, skullstep et expérimentations sonores. On revient sur son parcours, ses influences, ses projets — UNUM, Panopticon — ses sorties à venir, ses scènes marquantes et sa vision de la scène indus.

Au programme :

une chronique Acid House

la rubrique Electro Sans Frontière ,

l’ agenda des sorties ,

un set exclusif de HNO₃ en direct depuis Radio Campus Angers.

Une émission intense, énergique, passionnée, pour finir l’année en beauté. Bonne écoute.