07-En Mode Moodymann

Bonjour à tout le monde, amis terrestres et extra-terrestres,

Bounce & Dream est une émission qui aime les musiques éléctroniques et la club culture.

Pour cet épisode, nous restons à Détroit pour embarquer dans une rutilante cadillac conduite par un énigmatique producteur qui a marqué la ville et la House avec ses presques 15 albums en plus de 30 ans de carrière; il s’agit de Sir Kevin Dixon Jr. aka Moodymann. Dans sa jeunesse, il a été marqué par les shows radios loufoques de The Electrifying Mojo; la classe et la séduction dansante de Prince mais aussi par toute la culture musicale de la ville, du Jazz à la Soul de la Motown. Ses productions à base de samples langoureux et lascifs le tout produit sur MPC ont eu une grande influence sur la House et le penchant Soulful de celle-ci. C’est avec un grand plaisir que l’on se met dans la peau de Moodymann pour un mix en hommage à son style.

01-Ghostphone – Honey

02-Andres – Bordeaux Pt. 1

03-Andres – Waist Deep

04-Dauwd – La Nota

05-Mark E – In The City

06-Tomasz Guiddo & Jimi Tenor – Where The Wild Roam (Ale Castro Remix)

07-Galcher Lustwerk- Bit

08-Io – Claire

09-Rick Wade – Inner Most

10-Abacus – Ancient Technology

11-Moodymann – I Need Another

12-Eddie C – For The People

13-Nature Boy – I’m On Fire

14-Gayance – Nunca Mais feat. Laza (Extended Vocal mix)

15-Kuna Maze – Dawn (Byron The Aquarius Remix)

16-Etur Usheo – That Loop

17-Gemini – A Tight Grip

18-Earl Grey – Nancy Lighting Forever

19-Andres – New For U

20-Terrence Parker -Your love kouala

21-Carlos Nilmmns feat. Keter Darker – The Second Message

22-Ben Vedren_b_Chiang Sheng (Ark remix)

23-DJ Fett Burger & Dama – Elle (Percussion 404 Viiibe Mix)

24-Crue – Crue (Kyle Hall Remix)

25-Man Power – UIUAWIO

26-Gene Farris, Cajmere – Body Motion (Original Mix)

27-Le Lewis – Earth

28-Moodymann – No

29-Moodymann – Goodbye Everybody

