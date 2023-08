Beatscape 12.08.2023

Lay-Far – Imagination (original mix) – True, Necessary, Kind – STVOL

Loopcrashing – Such A Feeling (original mix) – Banana Club Compilation V.3 – Banana Club

DJ Haus – No More – No More – Hot Haus Recs

Lay-Far – The Breath Of Ocean (original mix) – True, Necessary, Kind – STVOL

Jeku – Astral Dream – Surreality EP – Craigie Knowes

Tiga/Kolsch – Hand In Hand (club mix) – Hand In Hand – Turbo Recordings

Kos:mo – Here & Now – Flashback EP – Respekt Recordings

Jeremy Caulfield – Green Lion – Pan American Wav Division – Modularz

Unstrvctured – Still Operational – Pan American Wav Division – Modularz

Ugur Project – Desolate – Ready To Rave EP – Tronic

Mutlu Karakose – Safe Space – Indestructible EP – Flash Recordings

RNGD – Lowpass Dub – Shift Functions EP – Children Of Tomorrow

Bruce Zalcer – Straight Up! (original mix) – Straight Up! EP – Tronic

Vinicius Honorio – Reiki – Sem Rumo – Blueprint

Ecilo – Manifesto Funk – Golden Hours – ARTS

_asstnt/Roll Dann – Emergency Area – Old Gem EP – MindTrip

Chontane – Vevis – Permanent – Mutual Rytm

Special Request feat Novelist – Sliver – Sliver – Gudu

Paralog – Bangface – 100 Heartz – Science Cult

Chrissy – Only One (original mix) – The Other Side – Dansu Discs

Manao – Electro Phase (False Persona remix) – Autopilot – Burial Soil

EZ Jam – EZ Luv (Mark Hawkins remix) – EZ Luv EP – Hot Haus Recs

Lxury – Oblivion – At The Altar / On A Superbike – Gov.

Elliott Saloman – Disruption – Back 2 Breaks EP – Hardcore Energy

Noti – 89 Jam – Focus/89 Jam – Rinse

Ten Years Lost – Kill Yer Heroes – Last Local Hero – International Chrome