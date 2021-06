Beatscape 05.06.2021

– Artist – Track – Album/EP – Label

1 – ONEOHTRIX POINT NEVER – Nothing’s Special – Nothing’s Special – Warp

2 – DEEP DARK BLUE – You Can Tell Me – Overlay 001 – Overlay

3 – MARIA ARNAL + JOHN TALABOT – ARIA III – ARIA – Hivern Discs

4 – SMOOVE & TURRELL – It’s You (Smoove extended dub mix) – Stratos Bleu Dubs – Jalapeno

5 – LAZARUSMAN – Here We Are – Here We Are – Freerange

6 – ENDURO DISCO – Bomb D Amour – Bomb D Amour – True Romance

7 – LEBEDEV – Dancing Under The Moon – Dancing Under The Moon – Robsoul

8 – Beverlei Brown – On & On (Fire Island Nu-London mix) – Network Classics – Shelter… Soul Fly Free – Network

9 – The Reese Project – So Deep (CJ Mackintosh Fxtc Club Anthem) – Network Classics – Shelter… Soul Fly Free – Network

10 – DISRUPTIVE PATTERN MATERIAL/TERRENCE PARKER/SCAN 7 – Necessary (Terrence Parker remix) – Necessary EP – Rekids

11 – PAUL BENJAMIN – Callin You – Callin You – AMI Music

12 – RON BASEJAM – They Speak Colour – Ron’s Reworks Vol 4 – Ron’s Reworks

13 – SVEN K – Where We Are – Classics – Kudatah

14 – B FROM E – Dos – Ghetto Space – Creak Inc

15 – ELKKA – Morning Fuzz – Euphoric Melodies – Technicolour

16 – PROJECT89 – Complicated – Complicated EP – Moscow

17 – THE HACKER – Nano Technology – Nano Technology – Zone

18 – LEON XIV – Red Ribbon (original mix) – Red Ribbson EP – Bad Manners

19 – SKREAM – Chesters Groove – Chesters Groove EP – IFeel

20 – The Chosen Ones – Emotions (feat Akipa – Betatec remix) – Robotic Intelligence – Harthouse Mannheim

21 – CHRISTIAN SMITH – The Future Is Ours (original mix) – The Future Is Ours – Tronic

22 – EJECA – Free From – Free From – Shall Not Fade

23 – TWR72 – Lavish – Mono – MindTrip

24 – DJ Q/HANS GLADER – Thief In The Night (Al Wootton remix) – Thief In The Night (Remixes) – Local Action

25 – MODESELEKTOR/FLOHIO – Social Distancing (FJAAK remix) – Social Distancing – Monkeytown

26 – LONDON ELEKTRICITY – Flesh Music (10Y rework) – Crikey! (Yikes, Aged 10 Years) – Hospital

27 – KELLY LEE OWENS – Re-Wild (Breaka remix) – Re-Wild (Breaka Remix) – Smalltown Supersound

28 – ONEOHTRIX POINT NEVER – Nothing’s Special (feat ROSALIA) – Nothing’s Special – Warp