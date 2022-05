Péniche largue les amarres

Rythmiques alambiquées, guitares acérées et absence de chant : les principes de base de Péniche sont bien éloignés de ce que ses trois musiciens avaient coutume de jouer ensemble dans La Jambe de Frida, formation choletaise de rock alternatif français. Pour ce projet né en 2018, Lucas, Axel et Xavier ont laissé parler leurs influences math-rock et post-punk. Et grand bien leur en a pris : leur deuxième EP « Deuxième Étoile » est sorti début 2022 et ils sont à l’affiche du festival Levitation début juin au Chabada.