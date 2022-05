Dzespoirs, mélancolie pluridisciplinaire

Dzespoirs, c’est Damien, beatmaker et ex-étudiant des Beaux-Arts dont la démarche artistique s’étend au-delà de la musique en mêlant art contemporain, vidéo, performance, photo… Au départ, une envie de création sans frontières née durant la période du premier confinement qui a donné le jour à « Ctrl-Z », un album qui associe le passé hip-hop/trap de Damien avec des influences à guitares bruitistes (shoegaze, no wave, rock expérimental). Aujourd’hui, il cherche à fédérer cette esthétique du collage mélancolique et multimédia avec d’autres jeunes artistes au sein de March3 Noir, nouvelle structure angevine destinée à faire parler d’elle.