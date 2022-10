L’imprévu est partout à la nuit européenne des chercheur.e.s !

Quelle est donc la place de l’imprévu dans la recherche?

C’est à cette question qu’ont répondu les chercheurs et les chercheuses d’Angers à travers des mini-conférences accessibles à tout.e.s, de quiz, d’ateliers, de jeux de société, de rencontres dans le noir, et encore d’autres animations !

La Nuit Européenne des Chercheur.e.s est une soirée festive et accessible à tout.es, afin que petits et grands, novices ou passionné.es, puissent entrer dans l’univers étonnant des découvertes scientifiques et mettre au défi leurs 5 sens !

« Souvent les découvertes sont faites par erreur, or, dans notre système éducatif l’erreur c’est la faute alors qu’elle peut être extrêmement utile« .

Danièle Bourcier, juriste et chercheuse émérite au CNRS