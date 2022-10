Le 101.5 FM et le 103 FM accueillent les étudiant.es angevin.es lors du Campus Day !

Au Campus de Belle-Beille, Radio G! et Radio Campus Angers accueillent à leurs micros les étudiant.es et partenaires de l’université d’Angers pour démarrer cette année étudiante sous le signe du développement durable et de la transition écologique.

Le Campus Day à obtenu le niveau 2 du label des évènements éco-responsables en Pays de la Loire !