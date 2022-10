Les Inouïs du Printemps de Bourges – Plateau

Radio Campus se délocalise au Chabada pour un plateau en direct en partenariat avec les Inouïs du Printemps de Bourges 2022 ! Dans cette émission Hors Les Murs, on vous propose un mélange d’interviews et de lives.

On reçoit Rita Sa Rego, directrice du réseau Printemps et Stéphane Martin, programmateur musical du Chabada, pour discuter des Inouïs du printemps de Bourges 2022.

On accueille ensuite plusieurs lauréats, Eesah Yasuke (prix du printemps de Bourges 2022), Oscar les vacances (prix du jury 2022) et Sally (Inouïs 2020) avec qui nous discuterons de leur musique et de leur participation aux Inouïs.

Les artistes nous interpréterons chacun.e un de leur titre !

Radio Campus au Chabada, c’est parti pour un heure !