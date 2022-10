A l’occasion de la fete de la science, Radio Campus Angers a posé ses micros et déplacé son studio jusque dans l’ESEO l’école d’ingénieurs généralistes des nouvelles technologies à l’occasion du village de la science, porté par Terre des Sciences ! Terre des sciences, un Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle !

Du 7 au 17 octobre, dans toute la France, plus de 6000 événements ont lieu pour mettre à l’honneur les sciences et la recherche !

A Angers, nous avons posé nos micros à l’ESEO, Au programme de cette heure ensemble on accueillera des scientifiques qui nous présenterons leurs projets et thématiques de recherche.

Tout d’abord, Virginie Forçard, de l’université d’Angers, qui participe au pilotage du Pôle universitaire ligérien d’études sur l’enfance-jeunesse ! L’occasion d’aborder le pouvoir d’agir des jeunes face aux enjeux sociétaux et environnementaux !

Ensuite, place à Marie Lire Pannier et Alain Godon, enseignants chercheurs à Polytech. On reviendra avec eux sur l’intelligence artificielle au service du bâtiment et des économie d’énergies…

Et enfin, Ce sera Charles Mareau, maître de conférence aux arts et métiers d’Angers et membre du LAMPA, le Laboratoire Angevin de Mécanique, Procédés et innovAtion qui sera à notre antenne ! L’occasion d’aborder notre consommation d’énergie au quotidien.