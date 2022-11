Le rap : histoire de son impact social jusqu’à nos jours.

Bienvenue sur LEGACY, le podcast autour des cultures africaine et afro-américaine.

Qu’est-ce que le rap exprime exactement ? Comment ce genre est-il né ? Quelle est l’histoire de sa popularité ? De quelle manière révèle-t-il les tensions sociales et raciales ?

Pour répondre à ses questions, je reçois Selas Blow, rappeur angevin qui nous parle de lui, de son art et de la riche et dense culture musicale dont il a hérité et qu’il retransmet au sein de sa musique.

Vous pouvez le retrouver sur Instagram : selas_b et sur Spotify : Selas Blow.

Bonne écoute à vous.