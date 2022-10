Le gospel, quelle place au sein de notre société et dans l’imaginaire collectif ?

Bienvenue sur LEGACY, le podcast autour des cultures africaine et afro-américaine.

De quelle manière le gospel est-il devenu un incontournable de la musique noire ? Quelle place occupe-t-il dans l’imaginaire collectif de notre société ? Quel rôle a-t-il joué au sein l’histoire afro-américaine ?

Pour cette toute première, je reçois comme invité les membres du groupe de gospel angevin NGM Choir : Leslie, Pricille et Boris. Le but : échanger autour du gospel pour en apprendre sur son histoire, sa richesse culturelle, la portée de son héritage et les répercussions autour son implantation locale à Angers.

Vous pouvez retrouver toute leur actualité sur leur page Facebook : NGM Choir. Bonne écoute à tous et à très bientôt pour la deuxième émission.