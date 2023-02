Les quotas au cinéma

Soyez les bienvenue sur LEGACY, le rdv pour discuter autour de la culture africaine et afro-américaine. L’émission sera consacrée au cinéma et nous traiterons plus particulièrement des quotas ainsi que des nombreux débats qui en émergent.

Sur quoi reposent-ils ? Quelles questions sociales soulèvent-ils ? Sont-ils une solution à l’égalité ? Font-ils la promotion du fameux concept de la discrimination positive ? A ses dépends comme à ses avantages ?

Nous avons une heure devant nous pour répondre à cela, à travers l’histoire de l’inclusivité dans le cinéma, surtout hollywoodien. A travers notre invité de la semaine : Rian Tehami réalisateur en herbe pour qu’ils nous parle de son court-métrage intitulé Talk Chaud.

@riantehami