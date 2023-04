Les rapports interraciaux

Soyez les bienvenue sur LEGACY, le rdv pour discuter autour de la culture africaine et afro-américaine. Aujourd’hui le sujet l’émission sera consacrée l’interracialité et aux rapports inter et multiculturels, concernant les individus issus de la deuxième génération de l’immigration en France. Ceux ci se confrontent dès leur plus jeune âge à une problématique sociale concernant leurs rapports socio-culturels. A quelle culture appartiennent-ils ? Tiraillés entre intégration et assimilation, cette génération entre dans un sillage interculturel la plupart du temps propice aux quiproquos, aux incompréhensions et autres maladresses plus ou moins délibérées.

Pour traiter de ceci, je reçois Annabelle Akpadji auteure du livre Une affaire de famille venue pour discuter autour de son parcours de vie aux États-Unis ainsi qu’autour des liens interraciaux.

Vous pouvez retrouver Une affaire de famille chez Cultura, Amazon, la Fnac ou via le lien suivant : https://www.labruyere.fr/catalogue/882/une-affaire-de-famille/?fbclid=PAAaYsDY0eBiY2Sfb06Pj3K3noUd3cuNXWzxBEACENukSv7ednlfYV-bmTkOo