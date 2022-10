A la découverte de la musique contemporaine

Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Musicoscope, l’émission qui regarde la musique contemporaine à la loupe. Je suis Camille, et ici, on casse les clichés autour du répertoire contemporain, on le décrypte, on l’explore, et on apprend à l’apprivoiser… Pas besoin de connaissances préliminaires, c’est une émission accessible à tous !

Pour commencer notre voyage, je vous propose une définition de la musique contemporaine, un tour d’horizon de quelques-uns de ses courants principaux, une expérience musicale, et quelques clés d’écoute pour aborder ce répertoire. Bien sûr, dans Musicoscope, on parle, mais on écoute aussi de la musique ! Nous serons aujourd’hui accompagnés des oeuvres de John Adams, Pierre Henry, Jacob TV, Bruno Mantovani et George Crumb.

Je vous souhaite une bonne découverte, et une bonne écoute !

Musicoscope est une émission mensuelle, diffusée chaque dernier lundi du mois à 14h sur Radio Campus Angers. Rendez-vous le lundi 28 novembre pour le deuxième épisode !