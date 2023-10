Violence dans les stades : quelles solutions ?

Homophobie, racisme, sexisme… Le sport est touché de plein fouet par les violences qui émaillent la société… Les événements sont de plus en plus fréquents… Alors que le club de Vierzon Foot avait mis en sommeil toutes ses activités après des cris de singes et des violences entre supporters, le président de l’Athletic Club Angers Belle Beille a lui porté plainte pour insultes racistes et menaces de morts contre ses joueurs… Des joueurs de l’équipe du PSG viennent d’être condamné pour insultes après un match contre l’olympique de Marseille… Alors comment faire pour lutter contre la violence dans les stades ? on en parle avec Fyfy Mekongo, de l’association Marie Justin !

En deuxième partie d’émission, on accueillera l’équipe de Ciné Légende qui viendra nous présenter son nouveau cycle de ciné sur l’année : magouille et débrouilles !

Ulysse, l’homme aux mille ruses, Loki, le dieu nordique de la fourberie, le trickster des Amérindiens, l’enfant malin des contes africains, les lutins farceurs…, ou encore le goupil de notre Roman de Renart démontrent que la malice, la duperie et la fourberie font bien partie du patrimoine de l’humanité. Elles mettent en évidence l’étendue des capacités d’inventivité et d’initiative de l’espèce humaine. Et il faut reconnaître que notre époque n’est pas en reste.

Il semble que certains veuillent se faire une place dans la société en passant devant les autres, en gagnant du pouvoir et en aspirant à dominer leurs proches. Il faut en effet apprendre à se débrouiller, quitte à tricher un peu, ou à monter de véritables arnaques. Les personnes lésées n’apprécient pas nécessairement, et les fraudeurs risquent parfois de lourdes sanctions. Ce qui n’empêche pas le public d’apprécier leur ingéniosité et leur audace, voire leur humour. Ils peuvent même devenir de véritables célébrités.

Pourquoi s’étonner alors que le cinéma nous propose quelques beaux portraits de magouilleurs, qui opèrent dans les disciplines les plus variées ? Cela finit mal le plus souvent, dans les films. Mais qu’en est-il dans la réalité ? Il y en a sans doute beaucoup qui passent à travers les mailles du filet et qui savent assumer leur soif de réussite en profitant impunément du fruit de leurs exactions.

Vous aurez également le plaisir d’entendre le Flash sport de Simon et la chronique de Thomas ! Ajustez votre gilet de sauvetage, le Sous Marin mets les voiles !