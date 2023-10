Combien ça coûte quand c’est gratuit ? Une grande enquête a été menée par l’Office municipal des sports d’Angers (OMS), sur l’importance du travail bénévole dans l’économie du sport angevin. Résultat : il faudrait plus de 4 millions d’euros pour rémunérer seulement un tiers du travail bénévole dans les clubs de la ville ! Une enquête nécessaire, qui met en avant l’importance du travail non rémunéré, qui fait tourner de nombreuses structures. Claude Cherré, président de l’OMS, sera en plateau pour nous en parler !

Ce soir nous recevons également Christian Roblédo, président de l’Université d’Angers. Il répondra aux interrogations d’Hugo au sujet de la rentrée, qui a été riche en annonces et en nouveaux dispositifs, comme la mise en place d’un congé menstruel, une première en France. Étudiantes et étudiants, certains sujets vous réjouissent ou vous préoccupent ? Il y a de grandes chances pour qu’on en parle ce soir !

Comment maintenir l’activité et la vie locale ? À Rezé, SUN Radio nous plongera dans l’ambiance de la petite gare de Pont-Rousseau, dont les locaux inoccupés se sont transformés en librairie ! Un phénomène de réappropriation des gares qui se développe de plus en plus.