Un Tut’0 pour la filière Santé, les élections étudiantes de l’UA et des spectacles servis sur un plateau

Pour débuter ce Sous-Marin, on était en compagnie de Marine Leproust, Vice-présidente Orientation de l’association 2ATP qui accompagne les étudiants lors de leurs concours pour accéder aux études en Santé. Elle est venue nous parler du disposotif Tut’0 : un stage gratuit de transition entre le lycée et les formations PluriPASS et LAS, pour découvrir les filières Santé en immersion, jusqu’au 10 février avec la Faculté de Santé d’Angers.