Documentaire à l’ICO et retour sur les Transmusicales

Pour le démarrage de cette nouvelle semaine en immersion dans l’actualité locale, Sofia a rencontré François Gauducheau, réalisateur du documentaire « Affronter le dragon », sur le quotidien des soignantes et soignants qui luttent contre le cancer à l’ICO, l’Institut de Cancérologie de l’Ouest, entre Nantes et Angers.

Nous avons ensuite retransmis une interview réalisée par nos confrères et consœurs de Radio U, la Radio Campus brestoise, à l’occasion des Transmusicales de Rennes en décembre dernier. Ils et elles ont interviewé le duo de DJs rock Mathilde et Gomina.

Martial des Folies Angevines nous a rejoint pour l’habituelle chronique humoristique du lundi.

Pour finir, un nouvel épisode de la série Penser Local – un enjeu de société, réalisée en collaboration avec la FRAP. Cette fois-ci, Neptune FM s’est penché sur la problématique du logement pour les résident.es de l’Île d’Yeu : Laurent Taraud a rencontré Sandrine Chaviteau et Clément Bertrand, de l’association Les Enfants de Tempête.