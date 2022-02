Un Sous-Marin en direct du festival Premiers Plans

Nous étions en direct du festival Premiers Plans – Angers Film Festival, au Centre des Congrès d’Angers, pour une émission spéciale en collaboration avec Radio G !

On a parlé de l’histoire et de l’organisation du festival pour cette 34ème édition, du concours Angers Loire Minutes Films et du jury étudiants, mais aussi des films « Ninjababy » et « Nous », avec leurs réalisatrices respectives Yngvild Sve Flikke et Alice Diop !

On vous a aussi préparé des chroniques cinéma et des musiques de films, pour une émission 100% 7ème Art !