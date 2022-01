La Sous-Marin s’oriente avec la CCI et l’Université d’Angers

On a reçu Sandrine Capele, directrice du CFA de la CCI Formation Maine et Loire, à l’occasion de La Nuit de l’Orientation 49 qui a lieu vendredi 28 janvier de 17h à 22h, au Centre Pierre Cointreau. Cet événement est organisé par notre partenaire, la CCI Maine-et-Loire (Chambre de Commerce et d’Industrie), pour accompagner chacun dans son orientation professionnelle sans stress !

Toujours sur le thème de l’orientation, on a aussi accueilli Enzo Campion, étudiant en droit et étudiant-ambassadeur du service Info-Campus de l’Université d’Angers. Il vient nous présenter la journée portes ouvertes de l’université dédiée aux lycéens et lycéennes, qui aura lieu samedi 29 janvier, en présentiel, sur tous les campus : Angers, Cholet, Saumur et Les Sables d’Olonnes !

Notre stagiaire Rebecca vous a préparé une chronique sur le nouveau film de science-fiction de Bertrand Mandico After Blue (Dirty Paradise) !

Enfin, on vous propose un reportage Murmures réalisé par Sofia sur L’Etabli, une association qui propose une banque d’objets à emprunter (outils de bricolage ou de jardinage, ustensiles de cuisine, etc.), ainsi que des ateliers en libre service : une belle initiative pour l’économie circulaire !