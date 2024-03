Un festival pour la création étudiante

Le sport, d’abord : Simon revient sur les événements marquants du week-end ! Au programme et en bref, la nouvelle désillusion du SCO, les Ducs en position délicate et une défaite pour l’UFAB, malgré la fête des 20 ans du club…

Ce soir, on parle à nouveau des Oscars et de l’histoire de la cérémonie parce que ce n’est jamais trop tard… Et c’est juste après le sommaire avec Thomas.

On Stage, le passage obligatoire pour les artistes de la scène locale est de retour pour une nouvelle édition. On découvre cette fois le groupe Bordel Léon sur Radio Campus Angers.

Et puis pour terminer ce Sous-Marin du 18 mars, on parle en fin d’émission du festival de la création universitaire Spectacurieux et on reçoit Ewen Courouge, chargé de projet culturel à l’Université d’Angers.