Le nouveau master de l’Université d’Angers

Le récap’ des actualités angevines de la semaine, c’est avec Eline et notre partenaire d’Angers Villactu. Ils reviennent chaque jeudi sur les moments forts de l’actu locale.

Un nouveau master ouvrira ses portes à la rentrée à l’Université d’Angers. Il porte sur l’enfance et la jeunesse. On reçoit ce soir dans le Sous-Marin, Yves Denéchère, professeur à l’Université d’Angers et pilote de cette nouvelle formation.

Tous les deux ans, les étudiants et étudiantes de l’Institut Agro Rennes-Angers ouvrent les portes de leur établissement pour l’Exposition Florale. C’est à découvrir les 22, 23 et 24 mars et on en parle avec Carmen Villemur, Annaëlle Auguste et Marie Jacotin, de l’association.

Et puis on va partir dans le terroir mayennais, à Sainte-Suzanne. Un reportage de l’Autre Radio, pour la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire, qu’on écoute en fin d’émission.