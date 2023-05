Super Léone et interview des volontaires en service civique !

Au programme de ce soir, il y a du pollen dans l’habitacle ! C’est la fin des missions de service civique des volontaires de Radio Campus Angers. On taillera le bout de gras ensemble en fin d’émission, l’occasion de se remémorer des souvenirs de ces 8 mois passés ensemble.

Mais avant ça, on accueillera les parisiens de Super Léone à l’occasion de leur passage sur la scène du Jokers, dans le cadre d’On stage !

Nos Chroniqueurs et chroniqueuses du mercredi seront aussi fidèles au poste : isa et sa chronique ciné, Axel pour toujours plus de lol et Ben pour la carte blanche politique d’Infoscope !