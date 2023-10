Nouvel EP de NUA et Collectif Angegouines

C’est le grand retour du Sous-Marin sur les ondes de Campus. Immergé dans les bas-fonds, tout en douceur et silencieusement, nous allons nous approcher au plus près de l’information locale et sortir notre vigie tous les soirs pour y voir toujours plus clair malgré les eaux troubles…

Le sous-marin marque aussi le retour d’une nouvelle équipe de service civique que vous allez apprendre à connaître tout au long de la saison, une équipe qui sera là pour vous informer et vous faire danser ! Alors un grand bienvenu à Elisa, Alice, Martin, Anais et Louise au sein de la grande famille du 103 FM !

Au programme ce soir, nous recevons le tout nouveau collectif angevin Angegouine, un collectif lesbien qui remet la question de la visibilité du corps saphique au cœur de la cité angevine ! Elles organisent leur première soirée le 7 octobre et je crois que c’est déjà complet…

Nous aurons également le plaisir de discuter avec Nua, rappeuse angevine qui sortira son nouveau projet la semaine prochaine ! Elle nous interprète un de ses titres en live, restez bien à l’écoute !

La team des chroniqueurs du lundi sera aussi avec nous : Thomas nous fera un portrait de Franck Sinatra et évidemment le flash sport du week-end de Simon !

Le sous-marin lève les voiles… Ajustez votre gilet de sauvetage !