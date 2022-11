Solidarité Haïti et urgence climatique dans les médias

En première partie d’émission, on commencera avec une chronique d’Isabelle de Cinélégende. On reçoit également Gérard Davy et Pierre Réveillon qui animent l’association solidarité haiti baugé, l’occasion pour nous d’échanger sur la situation politique et sociale en Haïti.

Dans une deuxième partie d’émission, nous accueillerons Ben de nos ptits potes d’infoscope suivie d’une interview d’ Alice qui s’est entretenue avec Jonathan Lulé et Olivier Perret de l’association des Ucolos. C’est autour du sujet de “la place de l’urgence climatique dans les médias et l’espace public” qu’ils ont organisé une grande table ronde ouverte à tous le lundi 28 novembre.

Pour terminer cette émission et faire travailler un peu vos zygomatiques, nous accueillerons les folies angevines dans le sous-marin !