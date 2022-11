Politique américaine et Défi 24h Téléthon

Au programme ce soir, on commencera cette émission avec John Cassini, maitre de conférence en civilisation américaine à la retraite, pour revenir sur les midterms, les élections de mi-mandats qui se sont déroulées aux Etats-Unis début novembre.

En deuxième partie d’émission, j’accueillerai ma chère collègue Mathilde pour discuter avec Myriam de Kepper et Olivier Schweitzer de l’association défi 24h, pour parler de la course qu’ils organisent autour de l’étang saint Nicolas pour le téléthon les 2 et 3 décembre.

Enfin, on terminera avec une capsule pensée locale.