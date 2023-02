Solidarité Femmes 49 et Les Culottées du bocal

Au programme de ce soir, on accueille Simon Libeaut, chef de service au sein de l’association Solidarité Femmes 49 qui accompagne et protège les femmes victimes de violences conjugales. Des victimes toujours aussi nombreuses. Solidarité Femmes 49 est joignable et accessible du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, sauf le mardi matin. N’hésitez pas à appeler le 02 41 87 97 22. Il y a aussi le 3919, le numéro national de référence d’écoute.

Vous pourrez également écouter Lauriane et Laura, de la compagnie Les Culottées du bocal. Elles ont présenté une conférence gesticulée sur l’écoféminisme hier matin, à l’Université d’Angers.

Et bien sûr, n’oubliez pas non plus Hermann, notre chroniqueur du jour !