Compte-rendu historique et exposition Séduction à Pincé

Au programme de ce soir, on parle de 2 thématiques bien différentes. On accueille d’abord Yves Denéchère, professeur d’histoire contemporaine à l’Université d’Angers. Il a co-rédigé avec le post-doctorant Fabien Macedo, un compte-rendu sur les pratiques illicites dans l’adoption internationale en France.

On écoutera également une interview réalisée par Mathilde. Elle a rencontré Fabrice Rubiella, commissaire d’exposition et Nicolas Dufetel, adjoint à la culture, pour discuter de la nouvelle exposition du musée Pincé, Séduction.

Et bien sûr, n’oubliez pas non plus nos 3 chroniques du jour ! Isabelle pour la chronique ciné, Adam d’Infoscope et Jérôme des Folies Angevines.