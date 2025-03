Rêveries percussives avec Café Frappé

Au sommaire du Sous-Marin aujourd’hui :

Philippe est avec nous pour continuer sa série de chroniques autour de la croissance et de la décroissance. Aujourd’hui on s’intéresse aux effets néfastes de cette croissance sans fin et notamment la publicité !

Nous accueillons aussi sur le plateau Antoine, co-fondateur de l’association Orange Platine et Pierre, membre du groupe Café Frappé, avec qui nous sommes partenaires, pour présenter leurs soirées à venir, et je vous le donne en 1000, RDV le 21 mars au quart’Ney : BILLETERIE !

On vous proposera dans la 2eme demi heure un contenu sonore réalisé par nos copaines de C Lab, Radio Campus Rennes. Une création radiophonique issue d’une causerie en mixité choisie sur la thématique de la voix, pour donner de l’échos aux mots…

Vous avez le programme, ajustez bien votre gilet de sauvetage, c’est parti, le Sous-Marin lève les voiles.