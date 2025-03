Etre homosexuel.le sous le nazisme

Au programme du Sous-Marin ce soir !

Notre duo de choc, nos talentueuses chroniqueuses culturelles, les soleils de nos mercredis sont bien là toutes les deux ! Isabelle pour le cinéma et Héloise pour l’agenda culturel sont avec nous en studio !

Mathilde, en stage avec nous pendant 5 semaines, a rencontré lundi Mme Florence Tamagne, prof d’histoire à l’université de Lille, spécialiste de l’histoire du genre et des sexualité. Elle était à Angers pour une conférence à l’occasion du Mois du Genre de l’Université d’Angers : “La répression des homosexuels et des lesbiennes sous le nazisme” !

En deuxième partie d’émission, vous retrouvez le premier épisode d’un tout nouveau podcast produit par nos copaines de Radio Campus Orléans. “Et Si…”, c’est le podcast de Julie et Loicia, deux jeunes femmes qui, au travers de leurs discussions de copines, dissertent autour du féminisme et des grandes figures de l’éco-féminisme.

Vous avez le programme, ajustez bien votre gilet de sauvetage, c’est parti, le sous-marin lève les voiles.