Quels sont les enjeux de la loi visant à « sécuriser et réguler Internet » ?

Un projet de loi qui veut “sécuriser et réguler Internet”, c’est bien, mais ça questionne tout de même. Filtre anti-arnaque, accès aux sites pornographiques, cyber-harcèlement. On en discute avec Jeremy Pogeant, administrateur système, réseau et sécurité à l’ESAIP (l’École d’ingénieurs de l’avenir responsable).

En milieu d’émission, on retrouve nos deux Isabelle préférées. Au programme : “Second tour”, le nouveau film d’Albert Dupontel et la sélection des meilleures sorties culturelles à Angers et ses alentours. Selection à retrouver juste ici !

Manifestation Thématique jour Date Lieu Horaires Festival Plein les Billes L’ogre de papier Ben Herbert Larue Spectacle musical Jeune public Mercredi 25/10/23 Beaucouzé Musique de traverse 19 Derby Derby Musique contemporaine Mercredi 25/10/23 Angers Galerie David d’Angers 19h Gratuit TOLKIEN, LE POUVOIR DE L’IMAGINAIRE. D’AUBUSSON À SAUMUR, VOYAGE EN TERRE DU MILIEU » Exposition tapisserie Mercredi 25/10/23 Jusqu’au 5/11/23 Saumur Château de Saumur 10h-13h 14h-17h30 “Ombres et lumières” Lo Kee Un regard sur le patrimoine de l’Anjou Photographies Mercredi 25/10/23 Jusqu’au 30/03/23 Angers Artothèque le RU-Repaire Urbain Du mardi au samedi 13h-18h gratuit “la mécanique des fluides” Mathilde Caylou Artiste plasticienne verre Mercredi 25/10/23 Jusqu’au 06/01/24 Angers Le RU-Repaire Urbain Du mardi au samedi 13h-18h gratuit Concert “Oxygène Music Live” One T, Yanns, Eloiz… Musique Jeudi 26/10/23 Segré Parc des expositions 20h00 “Comme ils disent” Diner théâtre Jeudi Vendredi Samedi 26/10/23 27/10/23 28/10/23 Angers Restau Théâtre la Doutre 14 rue Garnier 02 41 72 84 26 19h00 Concert MENTISSA “la vingtaine” Musique Vendredi 27/10/23 Baugé en Anjou Centre culturel 20h30 “Comme un roman” Cie de l’entracte Théâtre Vendredi 27/10/23 Tiercé reservationculturelle@ccals.fr 15h00 Gratuit “Independent Queen” Association nos quartiers ont du talent Comédie musicale Vendredi 27/10/23 Angers Théâtre Chanzy 20h00 « Les nuits d’été« Cie La Parenthèse Danse Vendredi 27/10/23 Angers Grand théâtre https://billeterietheatres.angers.fr 20h00 Exposition “49 regards” Art contemporain Vendredi 27/10/23 Trélazé Anciennes écuries 14h30 TSEW The KID Musique Rap Samedi 28/10/23 Angers Le Chabada https://billetterie.lechabada.com/evenement/28-10-2023-20-30-tsew-the-kid 20h30 Spectacle « Vent d’Est » Cie Korishki Danse/musique Samedi 28/10/23 Cholet Théâtre Saint Louis 20h00 Concert Keur couleur Gospel Musique Gospel Dimanche 29/10/23 La Ménitré Eglise 15h30 “L’expotition” par la compagnie Vent vif Théâtre tout public Mardi 31/10/23 Mûrs-Erigné Centre culturel Jean Carmet 10h00

Le podcast « L’agriculture intensive en question » revient pour son épisode final. La série documentaire réalisée par Marie, Valentin et Garan de C-Lab, remet en question dans le Sous-Marin le modèle de l’agriculture intensive. L’épisode 4, « Sortir de l’agriculture intensive », un podcast qu’on écoute en fin d’émission.

Photo d’illustration