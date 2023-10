À Maison Olympe, la santé gynécologique pour tout.e.s !

Bonne nouvelle pour les habitants et les habitantes de Monplaisir ! Un nouveau centre de santé s’installe dans le quartier. La particularité de Maison Olympe, c’est que ses professionnels sont experts et engagés en santé gynécologique. Consultations de suivi gynécologique, échographies de datation de grossesses, accompagnement psychologique, estime de soi… Leur objectif ? Proposer une prise en charge globale et inclusive. Alice interroge les deux fondatrices de Maison Olympe, le docteur Elise Houdebine et Charline Barouki, directrice du pôle estime de soi.

En deuxième partie d’émission, Martin accueille Gwennaelle du Couëdic, Arnaud Rivière et Simon Sookel pour nous parler d’un événement qui aura lieu au bar Le Garage, le 15 novembre prochain !

On retrouve aussi Eline, d’Angers Villactu, pour sa deuxième revue de presse de la saison. On fait le point sur les séquences qui ont marqué l’actu angevine de la semaine.

En fin d’émission, on écoute le reportage Penser Local, en partenariat avec la FRAP, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Cette semaine, c’est Michel Sourget de la radio AlterNantes, qui nous parle des orchidées sauvages de Sainte-Luce-sur-Loire, en «terre» happy.