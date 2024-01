Premiers plans, on fait le bilan !

Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission spéciale sur les ondes de Radio G et de Radio Campus Angers !

Nous sommes ensemble pendant une heure sur les fréquences de vos radios locales favorites… Les yeux sont rougis mais les visages rayonnent !

Et oui, après une semaine de festival, le Sous-Marin et Topette font le bilan de cette nouvelle édition de premiers plans ! Une émission consacrée ce soir au dénouement, à la fin, à l’aboutissement et à la résolution… Une émission ou chacun.e pourra faire le bilan de son expérience de festivalier.es… et nous sommes nombreux et nombreuses dans le studio de Radio Campus Angers ! Martin, Elisa, Alice, Patrick, Ben, Suzanne, Mathéo, Pierre, Pierre-Benoit… L’équipe de vos deux radios vous dit bonsoir ! Au programme : critiques de films, bilan, retour d’expérience… mais aussi un essai philosophique sur le spoil et une interview de Mathéo… Mathéo tu as eu la chance de parler avec julie, de la collégiale saint martin de deux installations de Guillaume Cousin, en partenariat avec premiers plans !

Avec nous également Lucie, volontaire en SCV à Premiers Plans, en charge de la relation avec les publics, bonsoir Lucie.

Allez, le Sous Marin et Topette font le bilan de premiers plans ce soir ! Ajustez vos gilets de sauvetage… c’est parti pour une heure sur le 103 FM et le 101.5 !