Elle enquête sur les expériences paranormales

C’est toujours le Festival Premiers Plans cette semaine.. Hugo fait la rencontre d’un homonyme Kacper Checinski. Un court métrage qui prend le thème de Pôle emploi.. On plonge dans les coulisses d’une agence pôle emploi, où une bénéficiaire menace de craquer…

Pensez vous qu’il y a une vie après la mort? Que quelque chose perdure même après l’arrêt de notre corps et de notre vie cellulaire? Le paranormal, Sandy Lakdar, en a fait son métier, avec notamment une série The Believers, où elle part en Europe dans des lieux à fortes énergies spirituelles..

Le reportage de la Frap cette semaine nous amène dans le sud de Nantes à Rezé, plus exactement à la Maison Radieuse. Bâtiment réalisé par Le Corbusier. Et si le bâtiment colossal a une allure pas si radieuse, il abrite une vie culturelle et associative riche. Un reportage signé Euradio

Philippe Echetebeche fait un gateau au poulet pour le premier Avril… Loufoque… une création des élèves du collège Jean Racine